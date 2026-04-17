Сурин Александр Михайлов
мужской, родился 1803 ст., Кашино, Сысертский, Свердловская область
умер Неизвестно
ОтецСурин Михаил Андреев1768 ст. г.р.
МатьСурина Устинья Яковлева1770 ст. г.р.
Супруги
Сурина Федосья Тимофеева1805 ст. г.р.
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Рождение
1803 ст.
Отец: Сурин Михаил Андреев
Мать: Сурина Устинья Яковлева
Кашино, Сысертский, Свердловская область
Бракосочетание
С 1822 по 1824 ст.
Жена: Сурина Федосья Тимофеева
Сысерть, Сысертский, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
ИВ 1824 ГАСО 24-23-7186