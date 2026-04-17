Сурин Александр Михайлов 1803 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Сурин Александр Михайлов

Автор
ИЕ
Ефремов И.

мужской, родился 1803 ст., Кашино, Сысертский, Свердловская область

умер Неизвестно

Отец
Сурин Михаил Андреев1768 ст. г.р.
Мать
Сурина Устинья Яковлева1770 ст. г.р.
Супруги
Сурина Федосья Тимофеева1805 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803 ст.

Отец: Сурин Михаил Андреев

Мать: Сурина Устинья Яковлева

Кашино, Сысертский, Свердловская область

ИВ 1824 ГАСО 24-23-7186

Бракосочетание
С 1822 по 1824 ст.

Жена: Сурина Федосья Тимофеева

Сысерть, Сысертский, Свердловская область

Смерть
Неизвестно

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