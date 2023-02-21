Бибизайнеп — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бибизайнеп

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.04.1926

Дочь: Гараева Фахима Салахутдиновна

Отец ребёнка: Гараев Салахутдин Гараевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гараева Шафкыя Салахутдиновна

Отец ребёнка: Гараев Салахутдин Гараевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гараева Сагыйда Салахутдиновна

Отец ребёнка: Гараев Салахутдин Гараевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гараев Салахутдин Гараевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гараевв Хакима Салахутдиновна

Отец ребёнка: Гараев Салахутдин Гараевич

Смерть
Неизвестно
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