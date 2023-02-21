Бибизайнеп
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.04.1926
Дочь: Гараева Фахима Салахутдиновна
Отец ребёнка: Гараев Салахутдин Гараевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гараева Шафкыя Салахутдиновна
Отец ребёнка: Гараев Салахутдин Гараевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гараева Сагыйда Салахутдиновна
Отец ребёнка: Гараев Салахутдин Гараевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гараевв Хакима Салахутдиновна
Отец ребёнка: Гараев Салахутдин Гараевич
Смерть
Неизвестно