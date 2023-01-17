Пенькова (Коковихина) Феодосия Гавриловна
Место рождения
Дата рождения1888
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Коковихон Гаврил Яковлевич
Мать: не указана
приход с. Вяз
Бракосочетание
10.02.1908
Рождение ребёнка
Около 1913
Сын: Пеньков Ильич
Отец ребёнка: Пеньков Илья Павлович
Рождение ребёнка
Около 1916
Сын: Пеньков Ильич
Отец ребёнка: Пеньков Илья Павлович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно