Пенькова (Коковихина) Феодосия Гавриловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пенькова (Коковихина) Феодосия Гавриловна

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Место рождения

Буслаевщина, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1890 г.р.

Дети

Около 1913 г.р.
Около 1916 г.р.

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Коковихон Гаврил Яковлевич

Мать: не указана

Буслаевщина, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
приход с. Вяз
Бракосочетание
10.02.1908

Муж: Пеньков Илья Павлович

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1913

Сын: Пеньков Ильич

Отец ребёнка: Пеньков Илья Павлович

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1916

Сын: Пеньков Ильич

Отец ребёнка: Пеньков Илья Павлович

Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Место жительства
Неизвестно
Родионо-Марфинская, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
Неизвестно
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