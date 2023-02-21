Афиногенова (Савина) Марфа Кондратьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афиногенова (Савина) Марфа Кондратьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1773

Дата смерти

08.08.1814

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1773

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Афиногенов (финогеев) Василий Андреевич

Отец ребёнка: Афиногенов (финогеев) Савин Андрей Афиногенов

Таллин, Ревельский уезд
Бракосочетание
Около 1793

Муж: Афиногенов (финогеев) Савин Андрей Афиногенов

Рождение ребёнка
20.04.1794

Дочь: Александра Андреевна

Отец ребёнка: Афиногенов (финогеев) Савин Андрей Афиногенов

Таллин, Ревельский уезд
Рождение ребёнка
22.07.1796

Сын: Афиногенов (финогеев) Василий Андреевич

Отец ребёнка: Афиногенов (финогеев) Савин Андрей Афиногенов

Таллин, Ревельский уезд
Рождение ребёнка
Около 1799

Сын: Афиногенов (финогеев) Иван Андреевич

Отец ребёнка: Афиногенов (финогеев) Савин Андрей Афиногенов

Таллин, Ревельский уезд
Рождение ребёнка
23.03.1803

Дочь: Мережина Матрена Андреева

Отец ребёнка: Афиногенов (финогеев) Савин Андрей Афиногенов

Таллин, Ревельский уезд
Рождение ребёнка
Около 1803

Сын: Афиногенов (финогеев) Стефан Андреевич

Отец ребёнка: Афиногенов (финогеев) Савин Андрей Афиногенов

Таллин, Ревельский уезд
Рождение ребёнка
Около 1805

Дочь: Валуева Анна Андреевна

Отец ребёнка: Афиногенов (финогеев) Савин Андрей Афиногенов

Таллин, Ревельский уезд
Смерть
08.08.1814
Таллин, Ревельский уезд
Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Афиногенов (финогеев) Александр Андреевич

Отец ребёнка: Афиногенов (финогеев) Савин Андрей Афиногенов

Таллин, Ревельский уезд
Рождение ребёнка
Около 1821

Дочь: Настасья Андреевна

Отец ребёнка: Афиногенов (финогеев) Савин Андрей Афиногенов

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