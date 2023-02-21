Афиногенова (Савина) Марфа Кондратьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1773
Дата смерти08.08.1814
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Афиногенов (финогеев) Василий Андреевич
Отец ребёнка: Афиногенов (финогеев) Савин Андрей Афиногенов
Дочь: Александра Андреевна
Отец ребёнка: Афиногенов (финогеев) Савин Андрей Афиногенов
Сын: Афиногенов (финогеев) Василий Андреевич
Отец ребёнка: Афиногенов (финогеев) Савин Андрей Афиногенов
Сын: Афиногенов (финогеев) Иван Андреевич
Отец ребёнка: Афиногенов (финогеев) Савин Андрей Афиногенов
Дочь: Мережина Матрена Андреева
Отец ребёнка: Афиногенов (финогеев) Савин Андрей Афиногенов
Сын: Афиногенов (финогеев) Стефан Андреевич
Отец ребёнка: Афиногенов (финогеев) Савин Андрей Афиногенов
Дочь: Валуева Анна Андреевна
Отец ребёнка: Афиногенов (финогеев) Савин Андрей Афиногенов
Сын: Афиногенов (финогеев) Александр Андреевич
Отец ребёнка: Афиногенов (финогеев) Савин Андрей Афиногенов
Дочь: Настасья Андреевна
Отец ребёнка: Афиногенов (финогеев) Савин Андрей Афиногенов