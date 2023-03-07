Мусихин Естифей (Евтюшка) Захаров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мусихин Естифей (Евтюшка) Захаров

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Место рождения

поч. вновь росчисной над ключем Камешным, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1671

Дата смерти

После 1710

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1671

Отец: Мусихин Захар (Захарко) Яковлев

Мать: не указана

поч. вновь росчисной над ключем Камешным, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1694

Сын: Мусихин Савва (Савин) Естифеев

Мать ребёнка: не указана

поч. вновь росчисной над ключем Камешным, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1696

Сын: Мусихин Ульян Естифеев

Мать ребёнка: не указана

поч. вновь росчисной над ключем Камешным, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1697

Дочь: Софья Естифеева

Мать ребёнка: не указана

поч. вновь росчисной над ключем Камешным, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1701

Сын: Мусихин Митрофан Естифеев

Мать ребёнка: не указана

поч. вновь росчисной над ключем Камешным, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Широбоковский, Троицкая волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1710
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