Мусихин Естифей (Евтюшка) Захаров
Место рожденияпоч. вновь росчисной над ключем Камешным, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1671
Дата смертиПосле 1710
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1671
Отец: Мусихин Захар (Захарко) Яковлев
Мать: не указана
поч. вновь росчисной над ключем Камешным, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1694
Сын: Мусихин Савва (Савин) Естифеев
Мать ребёнка: не указана
поч. вновь росчисной над ключем Камешным, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1696
Мать ребёнка: не указана
поч. вновь росчисной над ключем Камешным, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1697
Дочь: Софья Естифеева
Мать ребёнка: не указана
поч. вновь росчисной над ключем Камешным, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1701
Сын: Мусихин Митрофан Естифеев
Мать ребёнка: не указана
поч. вновь росчисной над ключем Камешным, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
поч. Широбоковский, Троицкая волость, Чепецкий стан, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1710