Гремилов Владимир Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гремилов Владимир Сергеевич

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Место рождения

Мерке

Дата рождения

11.07.1946

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1971 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1946

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.10.1971

Дочь: Гремилова Алена Владимировна

Мать ребёнка: Анташова Екатерина Павловна

Сусуман, Сусуманский, Магаданская область
Рождение ребёнка
06.10.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анташова Екатерина Павловна

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