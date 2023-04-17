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Бирюков Леонтий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1764

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: Бирюков Иван Васильевич

Мать: Бирюкова Лукерья Кузьминична

Рождение ребёнка
1791

Сын: Бирюков Гаврила Леонтьевич

Мать ребёнка: Бирюкова Мария Алексеевна

Рождение ребёнка
08.03.1800 ст.

Сын: Бирюков Алексей Леонтьевич

Мать ребёнка: Бирюкова Мария Алексеевна

Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бирюкова Мария Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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