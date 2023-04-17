Бирюков Леонтий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1764
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Рождение ребёнка
1791
Сын: Бирюков Гаврила Леонтьевич
Мать ребёнка: Бирюкова Мария Алексеевна
Рождение ребёнка
08.03.1800 ст.
Сын: Бирюков Алексей Леонтьевич
Мать ребёнка: Бирюкова Мария Алексеевна
Богородск, Богородский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно