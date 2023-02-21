Сероглазкина Валентина Филаретовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сероглазкина Валентина Филаретовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1933

Дата смерти

2017

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.12.1962

Дочь: Сероглазкина Лариса Михайловна

Отец ребёнка: Арзамасков Михаил Иванович

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Арзамасков Александр Михайлович

Отец ребёнка: Арзамасков Михаил Иванович

Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Арзамасков Михаил Иванович

Смерть
2017
Волгоград, город-герой Волгоград, Волгоградская область
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