Сероглазкина Валентина Филаретовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1933
Дата смерти2017
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.12.1962
Дочь: Сероглазкина Лариса Михайловна
Отец ребёнка: Арзамасков Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Арзамасков Александр Михайлович
Отец ребёнка: Арзамасков Михаил Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
2017