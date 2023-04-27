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Шаповалов Николай Акиндинович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1855

Дата смерти

После 1908

Пол

Мужской

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855

Отец: Шаповалов (Шеповалов) Акиндин Данилович

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
02.10.1883

Жена: Шаповалова (Бирюкова) Марфа Михайловна

Рождение ребёнка
04.08.1884

Дочь: Сошникова (Шаповалова) Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Шаповалова (Бирюкова) Марфа Михайловна

Смерть
После 1908

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