Шаповалов Николай Акиндинович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1855
Дата смертиПосле 1908
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1855
Отец: Шаповалов (Шеповалов) Акиндин Данилович
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
02.10.1883
Рождение ребёнка
04.08.1884
Дочь: Сошникова (Шаповалова) Надежда Николаевна
Мать ребёнка: Шаповалова (Бирюкова) Марфа Михайловна
Смерть
После 1908