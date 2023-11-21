Андреева Дарья (Акилина) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАндреева Дарья (Акилина)

Андреева Дарья (Акилина)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.04.1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1866

Отец: Андрей Герасимов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.08.1891

Дочь: Марфа Гавриловна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
26.12.1894

Сын: Василий Гаврилович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
02.05.1902

Дочь: Пелагея Гавриловна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.10.1904

Сын: Александр

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1907

Сын: Гаврилов Александр Гаврилович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Нижние Яуши, Ядринский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вера Гавриловна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close