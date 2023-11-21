Андреева Дарья (Акилина)
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.04.1866
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1866
Отец: Андрей Герасимов
Рождение ребёнка
20.08.1891
Дочь: Марфа Гавриловна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
26.12.1894
Сын: Василий Гаврилович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.05.1902
Дочь: Пелагея Гавриловна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.10.1904
Сын: Александр
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1907
Сын: Гаврилов Александр Гаврилович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Нижние Яуши, Ядринский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вера Гавриловна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно