Зейферт Эмилия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зейферт Эмилия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЯФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зейферт Давид Давыдович

Отец ребёнка: Зейферт Давид Давидович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зейферт София Давыдовна

Отец ребёнка: Зейферт Давид Давидович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зейферт Карл Давыдович

Отец ребёнка: Зейферт Давид Давидович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зейферт Доротея Давыдовна

Отец ребёнка: Зейферт Давид Давидович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Зейферт Мария Давыдовна

Отец ребёнка: Зейферт Давид Давидович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зейферт Яков Давыдович

Отец ребёнка: Зейферт Давид Давидович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зейферт Андрей Давыдович

Отец ребёнка: Зейферт Давид Давидович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зейферт Давид Давидович

Рождение ребёнка
1867

Сын: Зейферт Александр Давидович

Отец ребёнка: Зейферт Давид Давидович

Маркс, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно

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