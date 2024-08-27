Зейферт Эмилия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1841
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Зейферт Давид Давидович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Зейферт Давид Давидович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Зейферт Давид Давидович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зейферт Доротея Давыдовна
Отец ребёнка: Зейферт Давид Давидович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Зейферт Мария Давыдовна
Отец ребёнка: Зейферт Давид Давидович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Зейферт Давид Давидович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Зейферт Давид Давидович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1867
Сын: Зейферт Александр Давидович
Отец ребёнка: Зейферт Давид Давидович
Маркс, Марксовский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно