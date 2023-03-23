Каширина Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Малявкин Петр Антонович
Мать: Малявкина Евдокия
Рождение ребёнка
1933
Сын: Каширин Анатолий
Отец ребёнка: Каширин Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Каширин Владимир
Отец ребёнка: Каширин Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Граф Валентина
Отец ребёнка: Каширин Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Каширин Василий
Отец ребёнка: Каширин Федор
Панфилово, Савинский район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Каширин Федор
Смерть
Неизвестно