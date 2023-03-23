Каширина Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каширина Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Малявкин Петр Антонович

Мать: Малявкина Евдокия

Рождение ребёнка
1933

Сын: Каширин Анатолий

Отец ребёнка: Каширин Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каширин Владимир

Отец ребёнка: Каширин Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Граф Валентина

Отец ребёнка: Каширин Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каширин Василий

Отец ребёнка: Каширин Федор

Панфилово, Савинский район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каширин Федор

Смерть
Неизвестно
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