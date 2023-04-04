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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
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Место
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1691

Сын: Резанцов Никита Дементьев

Отец ребёнка: Резанцов Дементий Данилин

Плоское, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1694

Сын: Резанцов Харитон Дементьев

Отец ребёнка: Резанцов Дементий Данилин

Плоское, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1704

Сын: Резанцов Роман Дементьев

Отец ребёнка: Резанцов Дементий Данилин

Плоское, Солнцевский муниципальный район, Курская область
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