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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1691
Сын: Резанцов Никита Дементьев
Отец ребёнка: Резанцов Дементий Данилин
Рождение ребёнка
1694
Сын: Резанцов Харитон Дементьев
Отец ребёнка: Резанцов Дементий Данилин
Рождение ребёнка
1704
Отец ребёнка: Резанцов Дементий Данилин