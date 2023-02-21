Андрей Парфирьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1815
Мать ребёнка: Настасья Леонтьева
Красная Поляна, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Роман
Мать ребёнка: Настасья Леонтьева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Настасья Леонтьева
Смерть
Неизвестно