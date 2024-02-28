Лаврентий
Место рожденияд. Комягино Новосельской волости Вяземского уезда Смоленской губернии
Дата рождения1881
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: Кодрат
д. Комягино Новосельской волости Вяземского уезда Смоленской губернии
Рождение ребёнка
05.08.1910
Сын: Кондратьев Василий
Мать ребёнка: Пелагея
д. Комягино Новосельской волости Вяземского уезда Смоленской губернии
Смерть
Неизвестно