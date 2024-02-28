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Лаврентий

Место рождения

д. Комягино Новосельской волости Вяземского уезда Смоленской губернии

Дата рождения

1881

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: Кодрат

Мать: не указана

д. Комягино Новосельской волости Вяземского уезда Смоленской губернии
Рождение ребёнка
05.08.1910

Сын: Кондратьев Василий

Мать ребёнка: Пелагея

д. Комягино Новосельской волости Вяземского уезда Смоленской губернии
Смерть
Неизвестно
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