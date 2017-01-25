Николаев Николай Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.12.1952
Дата смерти25.01.2017
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
06.01.1975
Сын: Николаев Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Николаева Евдокия Митрофановна
Рождение ребёнка
31.01.1979
Сын: Николаев Николай Николаевич
Мать ребёнка: Николаева Евдокия Митрофановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.01.2017