Николаев Николай Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николаев Николай Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.12.1952

Дата смерти

25.01.2017

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.12.1952

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.01.1975

Сын: Николаев Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Николаева Евдокия Митрофановна

Рождение ребёнка
31.01.1979

Сын: Николаев Николай Николаевич

Мать ребёнка: Николаева Евдокия Митрофановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Николаева Евдокия Митрофановна

Смерть
25.01.2017
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