Анна
женский, родилась 1882
умерла Неизвестно
Дети
(Хомутова) Мария1900 г.р.
Хомутов Яков1906 г.р.Показать еще 5
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1900
Дочь: (Хомутова) Мария
Отец ребёнка: Хомутов Иван Филиппович
Рождение ребёнка
1906
Сын: Хомутов Яков
Отец ребёнка: Хомутов Иван Филиппович
Рождение ребёнка
1908
Дочь: (Хомутова) Софья
Отец ребёнка: Хомутов Иван Филиппович
Рождение ребёнка
1910
Отец ребёнка: Хомутов Иван Филиппович
Рождение ребёнка
1911
Сын: Хомутов Иван
Отец ребёнка: Хомутов Иван Филиппович
Рождение ребёнка
1914
Сын: Хомутов Степан
Отец ребёнка: Хомутов Иван Филиппович
Рождение ребёнка
1916
Дочь: (Хомутов) Елена
Отец ребёнка: Хомутов Иван Филиппович
Смерть
Неизвестно