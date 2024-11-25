Анна 1882 — найти родственников по фамилии на Familio

Анна

Автор
ЮН
Нифатов Ю.

женский, родилась 1882

умерла Неизвестно

Дети
(Хомутова) Мария1900 г.р.
Хомутов Яков1906 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Дочь: (Хомутова) Мария

Отец ребёнка: Хомутов Иван Филиппович

Рождение ребёнка
1906

Сын: Хомутов Яков

Отец ребёнка: Хомутов Иван Филиппович

Рождение ребёнка
1908

Дочь: (Хомутова) Софья

Отец ребёнка: Хомутов Иван Филиппович

Рождение ребёнка
1910

Сын: Хомутов Василий Иванович

Отец ребёнка: Хомутов Иван Филиппович

Рождение ребёнка
1911

Сын: Хомутов Иван

Отец ребёнка: Хомутов Иван Филиппович

Рождение ребёнка
1914

Сын: Хомутов Степан

Отец ребёнка: Хомутов Иван Филиппович

Рождение ребёнка
1916

Дочь: (Хомутов) Елена

Отец ребёнка: Хомутов Иван Филиппович

Смерть
Неизвестно

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