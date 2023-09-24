Чупрова Галина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.06.1966
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1966
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.05.1986
Сын: Чупров Валерий Николаевич
Отец ребёнка: Чупров Николай Александрович
Рождение ребёнка
08.06.1988
Сын: Чупров Александр Николаевич
Отец ребёнка: Чупров Николай Александрович
Рождение ребёнка
12.10.1999
Сын: Чупров Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Чупров Николай Александрович