Чупрова Галина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чупрова Галина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.06.1966

Пол

Женский

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1966

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чупров Николай Александрович

Рождение ребёнка
25.05.1986

Сын: Чупров Валерий Николаевич

Отец ребёнка: Чупров Николай Александрович

Рождение ребёнка
08.06.1988

Сын: Чупров Александр Николаевич

Отец ребёнка: Чупров Николай Александрович

Рождение ребёнка
12.10.1999

Сын: Чупров Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Чупров Николай Александрович

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