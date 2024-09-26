Мацукова Прасковья Евменова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМацукова Прасковья Евменова

Мацукова Прасковья Евменова

Место рождения

Полошково, Климовичский район, Могилёвская область

Дата рождения

1906

Дата смерти

30.08.1987

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Полошково, Климовичский район, Могилёвская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мацуков Игнат Ипполитов

Рождение ребёнка
05.05.1928

Сын: Мацуков Василий Игнатович

Отец ребёнка: Мацуков Игнат Ипполитов

Полошково, Климовичский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1930

Сын: Мацуков Михаил Игнатович

Отец ребёнка: Мацуков Игнат Ипполитов

Полошково, Климовичский район, Могилёвская область
Рождение ребёнка
1941

Дочь: (Мацукова) Татьяна Игнатовна

Отец ребёнка: Мацуков Игнат Ипполитов

Полошково, Климовичский район, Могилёвская область
Смерть
30.08.1987
Домамеричи, Климовичский район, Могилёвская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.