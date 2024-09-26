Мацукова Прасковья Евменова
Место рождения
Дата рождения1906
Дата смерти30.08.1987
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
05.05.1928
Сын: Мацуков Василий Игнатович
Отец ребёнка: Мацуков Игнат Ипполитов
Рождение ребёнка
1930
Отец ребёнка: Мацуков Игнат Ипполитов
Рождение ребёнка
1941
Дочь: (Мацукова) Татьяна Игнатовна
Отец ребёнка: Мацуков Игнат Ипполитов
Смерть
30.08.1987
Домамеричи, Климовичский район, Могилёвская область