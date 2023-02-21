Черняновская Мария Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смерти01.03.1981
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1926
Сын: Черняновский Фёдор Петрович
Отец ребёнка: Черняновский Пётр Феоктистович
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Вяткина Анна Петровна
Отец ребёнка: Черняновский Пётр Феоктистович
Рождение ребёнка
28.02.1940
Сын: Черняновский Алексей Петрович
Отец ребёнка: Черняновский Пётр Феоктистович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Варвара Петровна
Отец ребёнка: Черняновский Пётр Феоктистович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Черняновский Павел Петрович
Отец ребёнка: Черняновский Пётр Феоктистович
Смерть
01.03.1981