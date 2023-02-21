Черняновская Мария Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧерняновская Мария Семёновна

Черняновская Мария Семёновна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

01.03.1981

Пол

Женский

Добавил:

ПИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1926

Сын: Черняновский Фёдор Петрович

Отец ребёнка: Черняновский Пётр Феоктистович

Черняное, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1930

Дочь: Вяткина Анна Петровна

Отец ребёнка: Черняновский Пётр Феоктистович

Рождение ребёнка
28.02.1940

Сын: Черняновский Алексей Петрович

Отец ребёнка: Черняновский Пётр Феоктистович

Черняное, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Варвара Петровна

Отец ребёнка: Черняновский Пётр Феоктистович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черняновский Пётр Феоктистович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Черняновский Павел Петрович

Отец ребёнка: Черняновский Пётр Феоктистович

Смерть
01.03.1981
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close