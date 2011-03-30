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Першин Владимир Алексеевич

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Место рождения

Кропотинцы Котельничский район Кировсая обл

Дата рождения

17.02.1941

Дата смерти

30.03.2011

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1941

Отец: Першин Алексей Капитонович

Мать: Демина Наталья Филипповна

Кропотинцы Котельничский район Кировсая обл
Рождение ребёнка
22.11.1967

Сын: Першин Андрей Владимирович

Мать ребёнка: Андриевская Любовь Анатольевна

Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Смерть
30.03.2011
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