Першин Владимир Алексеевич
Место рожденияКропотинцы Котельничский район Кировсая обл
Дата рождения17.02.1941
Дата смерти30.03.2011
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.02.1941
Кропотинцы Котельничский район Кировсая обл
Рождение ребёнка
22.11.1967
Сын: Першин Андрей Владимирович
Мать ребёнка: Андриевская Любовь Анатольевна
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область
Смерть
30.03.2011