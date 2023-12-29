Кашаева Пелагея Осиповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кашаева Пелагея Осиповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1761

Пол

Женский

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1761

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
Около 1779

Муж: Кашаев Евдоким Александров

Рождение ребёнка
Около 1781

Дочь: (Кашаева) Алена Евдокимова

Отец ребёнка: Кашаев Евдоким Александров

Рождение ребёнка
Около 1801

Дочь: Багдашкина (Кашаева) Евдокия Евдокимова

Отец ребёнка: Кашаев Евдоким Александров

Рождение ребёнка
Около 1804

Дочь: Ишукова (Кашаева) Матрена Евдокимова

Отец ребёнка: Кашаев Евдоким Александров

Рождение ребёнка
Около 1808

Сын: Кашаев Петр Евдокимов

Отец ребёнка: Кашаев Евдоким Александров

Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Кашаев Гаврила Евдокимов

Отец ребёнка: Кашаев Евдоким Александров

Рождение ребёнка
05.02.1813

Дочь: Алмасова (Кашаева) Агафья Евдокимова

Отец ребёнка: Кашаев Евдоким Александров

Рождение ребёнка
18.02.1815

Сын: Кашаев Лев Евдокимов

Отец ребёнка: Кашаев Евдоким Александров

Рождение ребёнка
1819

Сын: Кашаев Аверьян Евдокимов

Отец ребёнка: Кашаев Евдоким Александров

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