Кашаева Пелагея Осиповна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1761
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1761
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
Около 1779
Рождение ребёнка
Около 1781
Дочь: (Кашаева) Алена Евдокимова
Отец ребёнка: Кашаев Евдоким Александров
Рождение ребёнка
Около 1801
Дочь: Багдашкина (Кашаева) Евдокия Евдокимова
Отец ребёнка: Кашаев Евдоким Александров
Рождение ребёнка
Около 1804
Дочь: Ишукова (Кашаева) Матрена Евдокимова
Отец ребёнка: Кашаев Евдоким Александров
Рождение ребёнка
Около 1808
Отец ребёнка: Кашаев Евдоким Александров
Рождение ребёнка
Около 1810
Отец ребёнка: Кашаев Евдоким Александров
Рождение ребёнка
05.02.1813
Дочь: Алмасова (Кашаева) Агафья Евдокимова
Отец ребёнка: Кашаев Евдоким Александров
Рождение ребёнка
18.02.1815
Сын: Кашаев Лев Евдокимов
Отец ребёнка: Кашаев Евдоким Александров
Рождение ребёнка
1819
Отец ребёнка: Кашаев Евдоким Александров