Вавилова (Гуляш) Берта Иннокентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вавилова (Гуляш) Берта Иннокентьевна

Место рождения

г. Бийск

Дата рождения

29.01.1929

Дата смерти

27.01.2011

Пол

Женский

Отец

Мать

1897 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
1951 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1929

Отец: Гуляш Иннокентий

Мать: Гуляш (Черных) Мария Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вавилов Илья Афанасьевич

Рождение ребёнка
21.10.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вавилов Илья Афанасьевич

Рождение ребёнка
14.09.1951

Сын: Вавилов Владимир

Отец ребёнка: Вавилов Илья Афанасьевич

Рождение ребёнка
09.03.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Вавилов Илья Афанасьевич

Смерть
27.01.2011

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