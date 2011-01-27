Вавилова (Гуляш) Берта Иннокентьевна
Место рожденияг. Бийск
Дата рождения29.01.1929
Дата смерти27.01.2011
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.01.1929
Отец: Гуляш Иннокентий
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.10.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Вавилов Илья Афанасьевич
Рождение ребёнка
14.09.1951
Сын: Вавилов Владимир
Отец ребёнка: Вавилов Илья Афанасьевич
Рождение ребёнка
09.03.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Вавилов Илья Афанасьевич
Смерть
27.01.2011