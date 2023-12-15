Иванова Наталья Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова Наталья Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.04.1989

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1988 г.р.

Дети

Добавил:

ии
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1989

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
25.07.2010

Муж: Иванов Иван Николаевич

Желанное, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
28.11.2011

Сын: Иванов Федор Иванович

Отец ребёнка: Иванов Иван Николаевич

Рождение ребёнка
28.11.2018

Дочь: Иванова Аглая Ивановна

Отец ребёнка: Иванов Иван Николаевич

Рождение ребёнка
02.06.2020

Сын: Иванов Тихон Иванович

Отец ребёнка: Иванов Иван Николаевич

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