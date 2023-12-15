Иванова Наталья Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.04.1989
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.04.1989
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.07.2010
Желанное, Шацкий муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
28.11.2011
Отец ребёнка: Иванов Иван Николаевич
Рождение ребёнка
28.11.2018
Дочь: Иванова Аглая Ивановна
Отец ребёнка: Иванов Иван Николаевич
Рождение ребёнка
02.06.2020
Отец ребёнка: Иванов Иван Николаевич