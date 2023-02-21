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Першакова Елена Юрьевна
Першакова Елена Юрьевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
15.04.1961
Пол
Женский
Отец
Першаков Юрий Александрович
1936 г.р.
Мать
Першакова (Ившина) Лидия Васильевна
1940 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1961
Отец:
Першаков Юрий Александрович
Мать:
Першакова Лидия Васильевна
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