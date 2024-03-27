Рублевский Венедикт Карпович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рублевский Венедикт Карпович

Место рождения

с.Богатое, Екатеринославская губ., Новомосковский уезд, Афанасьевская вол

Дата рождения

1886

Дата смерти

?.06.1957

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Богатое, Екатеринославская губ., Новомосковский уезд, Афанасьевская вол
Рождение ребёнка
1906

Сын: Рублевский Федор Венедиктович

Мать ребёнка: Рублевская Лукерья

с.Богатое, Днепропетровская обл., Украина
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Екатерина

Мать ребёнка: Рублевская Лукерья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Рублевская Лукерья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ковтун Стефания

Мать ребёнка: Рублевская Лукерья

Смерть
?.06.1957
г.Днепропетровск, Украина
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