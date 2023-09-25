Коновалова (Торопова) Ольга Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти21.09.1958
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Торопов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Коновалов Юри Александрович
Отец ребёнка: Коновалов Александр Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.10.1934
Дочь: Пастухова (Коновалова) Галина Александровна
Отец ребёнка: Коновалов Александр Федорович
Шарья, город Шарья, Костромская область
Рождение ребёнка
14.10.1945
Сын: Коновалов Владимир Александрович
Отец ребёнка: Коновалов Александр Федорович
Смерть
21.09.1958