Коновалова (Торопова) Ольга Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коновалова (Торопова) Ольга Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

21.09.1958

Пол

Женский

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Торопов Николай

Мать: Торопова Александра Карповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коновалов Юри Александрович

Отец ребёнка: Коновалов Александр Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коновалов Александр Федорович

Рождение ребёнка
29.10.1934

Дочь: Пастухова (Коновалова) Галина Александровна

Отец ребёнка: Коновалов Александр Федорович

Шарья, город Шарья, Костромская область
Рождение ребёнка
14.10.1945

Сын: Коновалов Владимир Александрович

Отец ребёнка: Коновалов Александр Федорович

Смерть
21.09.1958

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