Шмидт (Шитц) Ольга Около 1909 — найти родственников по фамилии на Familio

Шмидт (Шитц) Ольга

Автор
АК
Кунц А.

женский, родилась Около 1909, Кошкарево, Азовский немецкий национальный муниципальный район, Омская область

умерла 1928

Мать
Schütz (Fleischhauer) Florentina Gottfrid27.01.1886 г.р.
Отец
Schütz Karl Peter06.02.1880 г.р.
Супруги
Шмидт Фридрих Оттович1897 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1909

Отец: Schütz Karl Peter

Мать: Schütz (Fleischhauer) Florentina Gottfrid

Кошкарево, Азовский немецкий национальный муниципальный район, Омская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шмидт Фридрих Оттович

Смерть
1928

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