Шмидт (Шитц) Ольга
женский, родилась Около 1909, Кошкарево, Азовский немецкий национальный муниципальный район, Омская область
умерла 1928
МатьSchütz (Fleischhauer) Florentina Gottfrid27.01.1886 г.р.
ОтецSchütz Karl Peter06.02.1880 г.р.
Супруги
Шмидт Фридрих Оттович1897 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1909
Кошкарево, Азовский немецкий национальный муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1928