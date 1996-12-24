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Масленникова Анастасия Юрьевна
Масленникова Анастасия Юрьевна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
24.12.1996
Пол
Женский
Отец
Масленников Юрий Геннадиевич
1967 г.р.
Мать
Масленникова Жанна Вячеславовна
1968 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЖМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1996
Отец:
Масленников Юрий Геннадиевич
Мать:
Масленникова Жанна Вячеславовна
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