Масленникова Анастасия Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Масленникова Анастасия Юрьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.12.1996

Пол

Женский

Добавил:

ЖМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.12.1996

Отец: Масленников Юрий Геннадиевич

Мать: Масленникова Жанна Вячеславовна

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