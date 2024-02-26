Мечтанова (Орловская) Екатерина Филипповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.11.1901
Дата смерти05.12.1991
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1901
Рождение ребёнка
20.11.1922
Дочь: Пешеходова Антонина Григорьевна
Отец ребёнка: Мечтанов Григорий Никифорович
Рождение ребёнка
11.04.1925
Сын: Мечтанов Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Мечтанов Григорий Никифорович
Рождение ребёнка
26.10.1928
Дочь: Чайка Анастасия Григорьевна
Отец ребёнка: Мечтанов Григорий Никифорович
Рождение ребёнка
01.07.1933
Дочь: Пигина Любовь Григорьевна
Отец ребёнка: Мечтанов Григорий Никифорович
Рождение ребёнка
13.04.1937
Сын: Мечтанов Виктор Григорьевич
Отец ребёнка: Мечтанов Григорий Никифорович
Рождение ребёнка
25.09.1939
Сын: Мечтанов Геннадий Григорьевич
Отец ребёнка: Мечтанов Григорий Никифорович
Рождение ребёнка
14.11.1941
Дочь: Мечтанова Валентина Григорьевна
Отец ребёнка: Мечтанов Григорий Никифорович
Рождение ребёнка
19.07.1944
Сын: Мечтанов Леонид Григорьевич
Отец ребёнка: Мечтанов Григорий Никифорович
Смерть
05.12.1991