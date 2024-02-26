Мечтанова (Орловская) Екатерина Филипповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мечтанова (Орловская) Екатерина Филипповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.11.1901

Дата смерти

05.12.1991

Пол

Женский

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1901

Отец: Орловский Филипп Федорович

Мать: Орловская Анна Гавриловна

Рождение ребёнка
20.11.1922

Дочь: Пешеходова Антонина Григорьевна

Отец ребёнка: Мечтанов Григорий Никифорович

Рождение ребёнка
11.04.1925

Сын: Мечтанов Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Мечтанов Григорий Никифорович

Рождение ребёнка
26.10.1928

Дочь: Чайка Анастасия Григорьевна

Отец ребёнка: Мечтанов Григорий Никифорович

Рождение ребёнка
01.07.1933

Дочь: Пигина Любовь Григорьевна

Отец ребёнка: Мечтанов Григорий Никифорович

Рождение ребёнка
13.04.1937

Сын: Мечтанов Виктор Григорьевич

Отец ребёнка: Мечтанов Григорий Никифорович

Рождение ребёнка
25.09.1939

Сын: Мечтанов Геннадий Григорьевич

Отец ребёнка: Мечтанов Григорий Никифорович

Рождение ребёнка
14.11.1941

Дочь: Мечтанова Валентина Григорьевна

Отец ребёнка: Мечтанов Григорий Никифорович

Рождение ребёнка
19.07.1944

Сын: Мечтанов Леонид Григорьевич

Отец ребёнка: Мечтанов Григорий Никифорович

Смерть
05.12.1991
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