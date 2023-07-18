Манцурова (Крезина) Елена Ивановна
Место рожденияСмоленская область, Ельнинский район, деревня Хлысты
Дата рождения29.05.1957
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1957
Отец: Свиридов Иван Васильевич
Мать: Крезина Феона Власьевна
Рождение ребёнка
20.11.1979
Сын: Манцуров Алексей Дмитриевич
Отец ребёнка: Манцуров Дмитрий Алексеевич
Рождение ребёнка
27.10.1981
Сын: Манцуров Дмитрий Дмитриевич
Отец ребёнка: Манцуров Дмитрий Алексеевич
Рождение ребёнка
23.12.1983
Дочь: Исаева (Манцурова) Елена Дмитриевна
Отец ребёнка: Манцуров Дмитрий Алексеевич