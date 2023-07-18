Манцурова (Крезина) Елена Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Манцурова (Крезина) Елена Ивановна

Место рождения

Смоленская область, Ельнинский район, деревня Хлысты

Дата рождения

29.05.1957

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.05.1957

Отец: Свиридов Иван Васильевич

Мать: Крезина Феона Власьевна

Рождение ребёнка
20.11.1979

Сын: Манцуров Алексей Дмитриевич

Отец ребёнка: Манцуров Дмитрий Алексеевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
27.10.1981

Сын: Манцуров Дмитрий Дмитриевич

Отец ребёнка: Манцуров Дмитрий Алексеевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
23.12.1983

Дочь: Исаева (Манцурова) Елена Дмитриевна

Отец ребёнка: Манцуров Дмитрий Алексеевич

Москва, город федерального значения Москва

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