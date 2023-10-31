Задорожный Владимир Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.10.1969
ПолМужской
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1969
Отец: Задорожный Александр Никитович
Мать: Задорожная Мария
Рождение ребёнка
17.10.1994
Дочь: Задорожная Войлова Татьяна Владимировна
Мать ребёнка: Задорожный Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Задорожный Александр Владимирович
Мать ребёнка: Задорожный Ольга
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Задорожный Ольга