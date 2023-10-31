Задорожный Владимир Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Задорожный Владимир Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.10.1969

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1969

Отец: Задорожный Александр Никитович

Мать: Задорожная Мария

Рождение ребёнка
17.10.1994

Дочь: Задорожная Войлова Татьяна Владимировна

Мать ребёнка: Задорожный Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Задорожный Александр Владимирович

Мать ребёнка: Задорожный Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Задорожный Ольга

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