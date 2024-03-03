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Фарафонов Александр Никонович

Место рождения

с. Саввушка

Дата рождения

16.04.1914

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1865 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1914

Отец: Фарафонов Никон Матвеевич

Мать: Фарафонова Параскева Емельянова

с. Саввушка
Рождение ребёнка
24.03.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фарафонова Пелагея Сергеевна

с. Утка Змеиногорского района Алтайского края
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фарафонова Пелагея Сергеевна

с. Утка Змеиногорского района Алтайского края
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Фарафонов Николай Александрович

Мать ребёнка: Фарафонова Пелагея Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фарафонова Пелагея Сергеевна

Смерть
Неизвестно
с. Кузьминка Змеиногорского района Алтайского края
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
с. Кузьминка Змеиногорского района Алтайского края
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