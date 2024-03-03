Фарафонов Александр Никонович
Место рожденияс. Саввушка
Дата рождения16.04.1914
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1914
с. Саввушка
Рождение ребёнка
24.03.1941
с. Утка Змеиногорского района Алтайского края
Рождение ребёнка
Неизвестно
с. Утка Змеиногорского района Алтайского края
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Фарафонов Николай Александрович
Мать ребёнка: Фарафонова Пелагея Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
с. Кузьминка Змеиногорского района Алтайского края
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
с. Кузьминка Змеиногорского района Алтайского края