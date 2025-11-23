Коченьков Павел Захарович
мужской, родился 23.01.1875
умер 14.10.1949, с. Вальдиватское, Карсунский р-н, Ульяновская обл.
ОтецКоченьков Захар АкимовичНеизвестно г.р.
МатьКоченькова (Музурова) Пелагея ЯковлевнаНеизвестно г.р.
Супруги
Дети
(Коченькова) Параскева Павловна1897 г.р.
Коченьков Михаил Павлович1902 г.р.Показать еще 4
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Место
Комментарий
Рождение
23.01.1875
Бракосочетание
1895
Рождение ребёнка
1897
Дочь: (Коченькова) Параскева Павловна
Мать ребёнка: Коченькова (Онофриева) Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
1902
Сын: Коченьков Михаил Павлович
Мать ребёнка: Коченькова (Онофриева) Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
06.10.1907
Дочь: (Коченькова) Елизавета Павловна
Мать ребёнка: Коченькова (Онофриева) Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
1912
Сын: Коченьков Степан Павлович
Мать ребёнка: Коченькова (Онофриева) Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
1920
Мать ребёнка: Коченькова (Онофриева) Пелагея Ивановна
Рождение ребёнка
17.11.1928
Дочь: Докторова (Коченькова) Клавдия Павловна
Мать ребёнка: Коченькова (Макарова) Матрена Ивановна
село Вальдиватское, Карсунский р-он, Ульяновская обл.
Смерть
14.10.1949
с. Вальдиватское, Карсунский р-н, Ульяновская обл.
Похороны
Неизвестно
с. Вальдиватское, Карсунский р-н, Ульяновская обл.