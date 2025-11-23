Коченьков Павел Захарович 23.01.1875 — найти родственников по фамилии на Familio
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Коченьков Павел Захарович

Автор
КМ
Моисеев К.

мужской, родился 23.01.1875

умер 14.10.1949, с. Вальдиватское, Карсунский р-н, Ульяновская обл.

Отец
Коченьков Захар АкимовичНеизвестно г.р.
Мать
Коченькова (Музурова) Пелагея ЯковлевнаНеизвестно г.р.
Супруги
Коченькова (Онофриева) Пелагея Ивановна1877 г.р.
Дети
(Коченькова) Параскева Павловна1897 г.р.
Коченьков Михаил Павлович1902 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1875

Отец: Коченьков Захар Акимович

Мать: Коченькова (Музурова) Пелагея Яковлевна

Бракосочетание
1895

Жена: Коченькова (Онофриева) Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
1897

Дочь: (Коченькова) Параскева Павловна

Мать ребёнка: Коченькова (Онофриева) Пелагея Ивановна

https://yandex.ru/archive/catalog/93fe85bd-0466-4b4f-884e-43fc8eb74d86/176?center=976+2181

Рождение ребёнка
1902

Сын: Коченьков Михаил Павлович

Мать ребёнка: Коченькова (Онофриева) Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
06.10.1907

Дочь: (Коченькова) Елизавета Павловна

Мать ребёнка: Коченькова (Онофриева) Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
1912

Сын: Коченьков Степан Павлович

Мать ребёнка: Коченькова (Онофриева) Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
1920

Сын: Коченьков Иван Павлович

Мать ребёнка: Коченькова (Онофриева) Пелагея Ивановна

Рождение ребёнка
17.11.1928

Дочь: Докторова (Коченькова) Клавдия Павловна

Мать ребёнка: Коченькова (Макарова) Матрена Ивановна

село Вальдиватское, Карсунский р-он, Ульяновская обл.

Смерть
14.10.1949
с. Вальдиватское, Карсунский р-н, Ульяновская обл.

Похороны
Неизвестно
с. Вальдиватское, Карсунский р-н, Ульяновская обл.

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