Петухова (Рязанова) Анастасия Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петухова (Рязанова) Анастасия Никифоровна

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Место рождения

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

05.01.1909

Дата смерти

22.03.1998

Пол

Женский

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1909

Отец: Рязанов Никифор Михайлович

Мать: Рязанова Татьяна Михайловна

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
15.08.1929

Сын: Петухов Петр Михайлович

Отец ребёнка: Петухов Михаил Васильевич

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
06.02.1931

Сын: Петухов Иван Михайлович

Отец ребёнка: Петухов Михаил Васильевич

Леуза, Кигинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
24.12.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Петухов Михаил Васильевич

Бердяуш, Саткинский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
22.03.1998
Бердяуш, Саткинский муниципальный район, Челябинская область
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