Петухова (Рязанова) Анастасия Никифоровна
Место рождения
Дата рождения05.01.1909
Дата смерти22.03.1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1909
Рождение ребёнка
15.08.1929
Отец ребёнка: Петухов Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
06.02.1931
Отец ребёнка: Петухов Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
24.12.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Петухов Михаил Васильевич
Смерть
22.03.1998