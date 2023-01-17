Костинова (Шумская) Анна Афанасьевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1742
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1742
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1766
Сын: Костинов Анисифор Антонович
Отец ребёнка: Костинов Антон Матвеевич
Рождение ребёнка
Около 1772
Дочь: Костинова Прасковья Антоновна
Отец ребёнка: Костинов Антон Матвеевич
Рождение ребёнка
Около 1775
Отец ребёнка: Костинов Антон Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно