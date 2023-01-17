Костинова (Шумская) Анна Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костинова (Шумская) Анна Афанасьевна

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Место рождения

Жерновное, Долгоруковский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

Около 1742

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1732 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1742

Отец: не указан

Мать: не указана

Жерновное, Долгоруковский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
Около 1766

Сын: Костинов Анисифор Антонович

Отец ребёнка: Костинов Антон Матвеевич

Ключи, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1772

Дочь: Костинова Прасковья Антоновна

Отец ребёнка: Костинов Антон Матвеевич

Ключи, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1775

Сын: Костинов Илья Антонович

Отец ребёнка: Костинов Антон Матвеевич

Ключи, Нижнедевицкий муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Костинов Антон Матвеевич

Смерть
Неизвестно
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