Пустовойтов Павел Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.04.1958
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1958
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
31.07.1979
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
23.11.1980
Дочь: Пустовойтова Елена Павловна
Мать ребёнка: Пустовойтова - Разоренова Ольга Николаевна
Рождение ребёнка
05.03.1984