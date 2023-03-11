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Пустовойтов Павел Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.04.1958

Пол

Мужской

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.04.1958

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
31.07.1979

Жена: Пустовойтова - Разоренова Ольга Николаевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
23.11.1980

Дочь: Пустовойтова Елена Павловна

Мать ребёнка: Пустовойтова - Разоренова Ольга Николаевна

Рождение ребёнка
05.03.1984

Дочь: Беломытцева - Пустовойтова Анна Павловна

Мать ребёнка: Пустовойтова - Разоренова Ольга Николаевна

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