Грыжина (Шалыгина) Татьяна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грыжина (Шалыгина) Татьяна Алексеевна

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Место рождения

Домодедово, Домодедово, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Домодедово, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
1909

Сын: Грыжин Иван Николаевич

Отец ребёнка: Грыжин Николай Иванович

Ворыпаево, Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
07.09.1913 ст.

Сын: Грыжин Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Грыжин Николай Иванович

Ворыпаево, Подольск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грыжин Николай Иванович

Смерть
Неизвестно
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