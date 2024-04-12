Вилявина (Михайлова) Ольга Лукина
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1808 ст.
Дата смерти1836
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
Вычислено 1808 ст.
Бракосочетание
11.01.1834 ст.
Жених: селения Теплинского кигача крестьянин Лукьян Осипович Вилявин - 27 лет Невеста: Ольга Лукьяновна Михайлова - 25 лет, дочь девица отставного казака Луки Михайлова Поручители: брат жениха родной ... Показать все
Смерть
1836