Вилявина (Михайлова) Ольга Лукина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вилявина (Михайлова) Ольга Лукина

Место рождения

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

Вычислено 1808 ст.

Дата смерти

1836

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1806 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕР
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1808 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
11.01.1834 ст.

Муж: Вилявин Лукьян Осипович

Красный Яр, Красноярский муниципальный район, Астраханская область
Жених: селения Теплинского кигача крестьянин Лукьян Осипович Вилявин - 27 лет Невеста: Ольга Лукьяновна Михайлова - 25 лет, дочь девица отставного казака Луки Михайлова Поручители: брат жениха родной ... Показать все
Смерть
1836
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