Шинкоренко Наргиза — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шинкоренко Наргиза

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1980 г.р.

Дети

2002 г.р.
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Добавил:

ГР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шинкоренко Николай

Рождение ребёнка
04.01.2002

Дочь: (Шинкоренко) Алина

Отец ребёнка: Шинкоренко Николай

Рождение ребёнка
28.11.2008

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шинкоренко Николай

Рождение ребёнка
23.03.2018

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шинкоренко Николай

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