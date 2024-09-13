Харитонова (Чиянова) Александра Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кучеренко (Харитонова) Валентина Степановна
Отец ребёнка: Харитонов Степан Григорьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Тольятти, Тольятти, Самарская область