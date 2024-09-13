Харитонова (Чиянова) Александра Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харитонова (Чиянова) Александра Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1905 г.р.

Дети

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Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Харитонов Степан Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Харитонов Степан Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Харитонов Степан Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Харитонов Степан Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кучеренко (Харитонова) Валентина Степановна

Отец ребёнка: Харитонов Степан Григорьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Харитонов Степан Григорьевич

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Тольятти, Тольятти, Самарская область

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