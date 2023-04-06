Рябова (Носкова) Агриппина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рябова (Носкова) Агриппина Павловна

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Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

10.06.1866

Дата смерти

После 01.11.1885

Пол

Женский

Отец

Около 1842 г.р.

Мать

Около 1838 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1866

Отец: Носков Павел Спиридонович

Мать: Носкова Софья Ивановна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Крещение
12.06.1866
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Тимофеевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 01.11.1885
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