Рябова (Носкова) Агриппина Павловна
Место рождения
Дата рождения10.06.1866
Дата смертиПосле 01.11.1885
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1866
Отец: Носков Павел Спиридонович
Мать: Носкова Софья Ивановна
Крещение
12.06.1866
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Тимофеевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 01.11.1885