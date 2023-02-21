Петухова (Чекалкина) Васса Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петухова (Чекалкина) Васса Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЗП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Петухова Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Петухов Иван Карпович

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Петухова Александра Ивановна

Отец ребёнка: Петухов Иван Карпович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петухова Раиса Ивановна

Отец ребёнка: Петухов Иван Карпович

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петухов Иван Карпович

Смерть
Неизвестно
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