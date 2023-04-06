Морева (Козьминская) Наталья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Морева (Козьминская) Наталья Александровна

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Место рождения

Анненское, Торжокский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

После 01.01.1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 01.01.1827

Отец: Козьминский Александр Васильевич

Мать: Козьминская Васса Ивановна

Анненское, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
После 01.01.1847

Сын: Морев Арсений Михайлович

Отец ребёнка: Морев Михаил Степанович

Рождение ребёнка
01.01.1850

Сын: Морев Василий Михайлович

Отец ребёнка: Морев Михаил Степанович

когда отцу было 23 г., ему 5 мес.
Рождение ребёнка
После 01.01.1855

Сын: Морев Йосиф Михаилович

Отец ребёнка: Морев Михаил Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Миронова Мария Михайловна

Отец ребёнка: Морев Михаил Степанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Морев Михаил Степанович

Смерть
Неизвестно
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