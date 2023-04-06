Морева (Козьминская) Наталья Александровна
Место рождения
Дата рожденияПосле 01.01.1827
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 01.01.1827
Рождение ребёнка
После 01.01.1847
Отец ребёнка: Морев Михаил Степанович
Рождение ребёнка
01.01.1850
Отец ребёнка: Морев Михаил Степанович
когда отцу было 23 г., ему 5 мес.
Рождение ребёнка
После 01.01.1855
Отец ребёнка: Морев Михаил Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Миронова Мария Михайловна
Отец ребёнка: Морев Михаил Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно