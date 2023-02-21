Утенкова (Сидорова) Ольга Дмитриевна
Место рожденияс. Селищи
Дата рождения10.07.1916
Дата смерти17.10.1991
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1916
Отец: Сидоров Дмитрий Савельевич
Мать: не указана
с. Селищи
Рождение ребёнка
13.12.1953
Дочь: Пестрецова Антонина Ивановна
Отец ребёнка: Иван
Селищи, Краснослободский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
17.10.1991
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область