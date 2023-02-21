Утенкова (Сидорова) Ольга Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Утенкова (Сидорова) Ольга Дмитриевна

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Место рождения

с. Селищи

Дата рождения

10.07.1916

Дата смерти

17.10.1991

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1916

Отец: Сидоров Дмитрий Савельевич

Мать: не указана

с. Селищи
Рождение ребёнка
13.12.1953

Дочь: Пестрецова Антонина Ивановна

Отец ребёнка: Иван

Селищи, Краснослободский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
17.10.1991
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
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