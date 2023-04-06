Кузнецов Михаил Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузнецов Михаил Сергеевич

Кузнецов Михаил Сергеевич

avatar

Место рождения

Петухово, Петуховский муниципальный район, Курганская область

Дата рождения

Около 1907

Дата смерти

1999

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1907

Отец: Кузнецов Сергей

Мать: не указана

Петухово, Петуховский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
19.02.1940

Сын: Кузнецов Валентин Михайлович

Мать ребёнка: Кузнецова Анастасия Григорьевна

Петухово, Петуховский муниципальный район, Курганская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузнецов Иван Махайлович

Мать ребёнка: не указана

Талдыкорган, городская администрация Талдыкорган, Жетысуская область
Смерть
1999
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close