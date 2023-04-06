Кузнецов Михаил Сергеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1907
Дата смерти1999
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1907
Отец: Кузнецов Сергей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.02.1940
Сын: Кузнецов Валентин Михайлович
Мать ребёнка: Кузнецова Анастасия Григорьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Талдыкорган, городская администрация Талдыкорган, Жетысуская область
Смерть
1999