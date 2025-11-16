Евдокия Незаконнорожденная
женский, родилась 08.02.1850 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
умерла Неизвестно
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1850 ст.
Отец: не указан
Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Крещение
12.02.1850 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
сц. Тогустемира гг. Никифоровых проживающая в оном солдатская девка Евдокия Игнатьева Архипова. незаконнорожденная.