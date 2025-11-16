Евдокия Незаконнорожденная 08.02.1850 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

Евдокия Незаконнорожденная

Автор
ИЕ
Ефремов И.

женский, родилась 08.02.1850 ст., Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

умерла Неизвестно

Мать
Архипова Евдокия ИгнатьеваНеизвестно г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1850 ст.

Отец: не указан

Мать: Архипова Евдокия Игнатьева

Тугустемир, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

сц. Тогустемира гг. Никифоровых проживающая в оном солдатская девка Евдокия Игнатьева Архипова. незаконнорожденная.

Крещение
12.02.1850 ст.
Ташла, Тюльганский муниципальный район, Оренбургская область

восприемники онаго же сц. и г. кр. Дамиан Козмин Вайцев и кр. девица Иустина Порфирьева Громова

Смерть
Неизвестно

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