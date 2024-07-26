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Славягина Екатерина Ильинична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

12.01.1968

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Славягина Неизвестно Михайловна

Отец ребёнка: Славягин Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Славягин Михаил

Рождение ребёнка
31.08.1914

Сын: Словягин Павел Михайлович

Отец ребёнка: Славягин Михаил

с. Каменистое, Федоровский р-н, Северо-Казахстанская обл.
Рождение ребёнка
15.11.1918

Сын: Славягин Анатолий Михайлович

Отец ребёнка: Славягин Михаил

Рождение ребёнка
20.09.1920

Дочь: Кривошеева (Словягина) Таисья Михайловна

Отец ребёнка: Славягин Михаил

Сивковка, район имени Габита Мусрепова, Северо-Казахстанская область
Село Сивковка, Рузаевский район, Карагандинская область
Смерть
12.01.1968
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
https://evroservis.ooo/person/210951

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