Славягина Екатерина Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смерти12.01.1968
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Славягина Неизвестно Михайловна
Отец ребёнка: Славягин Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Славягин Михаил
Рождение ребёнка
31.08.1914
Сын: Словягин Павел Михайлович
Отец ребёнка: Славягин Михаил
с. Каменистое, Федоровский р-н, Северо-Казахстанская обл.
Рождение ребёнка
15.11.1918
Сын: Славягин Анатолий Михайлович
Отец ребёнка: Славягин Михаил
Рождение ребёнка
20.09.1920
Дочь: Кривошеева (Словягина) Таисья Михайловна
Отец ребёнка: Славягин Михаил
Сивковка, район имени Габита Мусрепова, Северо-Казахстанская область
Село Сивковка, Рузаевский район, Карагандинская область
Смерть
12.01.1968
Магнитогорск, Магнитогорский, Челябинская область
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