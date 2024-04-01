Прокопец Екатерина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Олексейчук (Прокопец) Наталья
Отец ребёнка: Прокопец Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мухина (Прокопец) Татьяна
Отец ребёнка: Прокопец Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Козельская (Прокомец) Людмила
Отец ребёнка: Прокопец Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Прокопец) Марина
Отец ребёнка: Прокопец Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Прокопец Александр
Рождение ребёнка
13.03.1967
Дочь: Омарова (Прокопец) Елена Александровна
Отец ребёнка: Прокопец Александр
Смерть
Неизвестно