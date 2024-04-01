Прокопец Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прокопец Екатерина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Олексейчук (Прокопец) Наталья

Отец ребёнка: Прокопец Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мухина (Прокопец) Татьяна

Отец ребёнка: Прокопец Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Козельская (Прокомец) Людмила

Отец ребёнка: Прокопец Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Прокопец) Марина

Отец ребёнка: Прокопец Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прокопец Александр

Рождение ребёнка
13.03.1967

Дочь: Омарова (Прокопец) Елена Александровна

Отец ребёнка: Прокопец Александр

Смерть
Неизвестно

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