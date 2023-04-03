(Толстикова) Елена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти19.02.1991
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1983
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
08.07.1985
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Смерть
19.02.1991
болела 5 лет