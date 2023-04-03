(Толстикова) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Толстикова) Елена

(Толстикова) Елена

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

19.02.1991

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1983

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
08.07.1985

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Ставрополь, город Ставрополь, Ставропольский край
Смерть
19.02.1991
болела 5 лет
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close